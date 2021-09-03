Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Компании, которые готовы вкладывать деньги в создание проектов на Дальнем Востоке, просят усовершенствовать логистику и транспортное сообщение в макрорегионе. В частности, есть необходимость модернизировать федеральную трассу «Колыма», доложил 3 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума во Владивостоке советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Димон17 Колыма

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Читайте также: Магаданский ОНФ недоволен тем, как содержат трассу «Колыма» в Якутии

«Трасса «Колыма» остаётся основной. Она грунтовая и опасная. Предлагается её модернизировать, а по сути построить заново», — сказал Роман Троценко.

Его просьба не нашла отклика.

«По развитию проектов автомобильных дорог — поддерживаем, но это зависит от финансовых возможностей», — сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ Магаданской области в августе проехали по трассе «Колыма». Они констатировали, что там есть участки дороги с «гребёнкой», торчащими из дорожного покрытия крупными камнями, сильной пылью и песком. Плохое состояние «Колымы» влияет на экономику и туризм Магаданской области, констатировали общественники.