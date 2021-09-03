Сеул, 3 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1709 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1675 случаев заражения локальные, ещё 34 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 257 110.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 59 дней подряд.

Между тем, медики продолжают выражать беспокойство в связи с сохраняющимся ростом числа инфицированных высокозаразным штаммом «Дельта».

Число жертв пандемии в стране увеличилось на пять человек — до 2308 человек. Уровень смертности составил 0,91%.

2 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 2618 человека.