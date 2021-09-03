Вашингтон, 3 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ввел президент США Джо Байден из-за обрушившегося на регионы урагана «Ида» и последовавших за ним наводнений. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Наводнение

Решение главы государства предписывает министерству внутренней безопасности страны и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях координировать все действия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телекомпания CNN распространила информацию о том, что в результате наступления урагана «Ида» на северо-восток США погибли по меньшей мере 45 человек.