Абакан, 3 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 стали ещё 12 жителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в региональном правительстве.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

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По данным оперштаба, скончались восемь женщин (44 года, 59 лет, 61 год, 72 года, 74 года, 80 лет, 84 года, 92 года) и четверо мужчин (63 года, 67 лет, 82 года, 82 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 612 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике подтверждено 18 182 случая COVID-19.