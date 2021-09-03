Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В России к 2035 году уровень доходов граждан может снизиться на 14% в случае отсутствия ESG-трансформации, заявил 3 сентября глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

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Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если всё будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%», — сказал Греф.

Он назвал шесть рисков «зелёного» перехода для РФ. Речь идет о падении экспортной выручки, сокращении занятости, проблеме моногородов, потенциальной утрате лидерства страны в мировой энергетике, а также потере бюджетных доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экспертами был проведен анализ соотношения медианных среднедушевых месячных доходов населения в субъектах РФ и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Список регионов России, где у населения наиболее высокие доходы, возглавили Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва.

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