Уфа, 3 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Один человек получил травмы в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Цитата из к /ф «Пес Барбос и необычный кросс». реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР На дереве

Вечером 2 сентября в Бакалинском районе на третьем км автотрассы Нагайбаково-Дияшево автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 44-летний мужчина, съехал в кювет, где наехал на дерево.

Отмечается, что водителя этого автотранспортного средства срочно доставили в больницу. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в трассе в Башкирии опрокинулся легковой автомобиль.