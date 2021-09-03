Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве на Итурупе гостиничного комплекса было подписано 2 сентября на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке между губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и руководителями компаний «ВЭБ Инфраструктура» и «Васта Дискавери», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Eugene Kaspersky Остров Итуруп

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«Островной регион становится все более популярным туристическим направлением. Поток гостей с каждым годом увеличивается. В результате появляются новые рабочие места для наших земляков, растут поступления в бюджет. Но одних природных красот для массового туризма мало. Важно создать качественную индустрию гостеприимства, которая обеспечит условия для комфортного отдыха», — сказал Валерий Лимаренко.

В строительство гостиничного комплекса «Ориентал Резорт» планируется инвестировать более 20 млрд рублей. Проектом предусмотрено также возведение смотровых площадок, горнолыжного комплекса. Будут обустроены экотропы и горячие источники. Завершить создание гостиничного комплекса обещают до 2025 года.

«Комплекс «Ориентал Резорт» планируется возвести в абсолютно уникальном месте, где на одной территории представлены практически все главные туристические достопримечательности Дальнего Востока — вулканы, водопады, озера, горячие и минеральные источники», — сказал генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов не поддержали предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке о введении инвестиционного кешбэка. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября.