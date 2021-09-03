Уфа, 3 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Tysto Авария

Вечером 2 сентября в Чишминском районе на первом км автотрассы Чекмагуш-Языково-Чишмы автомобиль Geelly MK-Cross, за рулем которого находился 34-летний мужчина, съехал в левый кювет, где опрокинулся.

Отмечается, что водителя срочно доставили в медицинское учреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе произошло ДТП с тремя автомобилями.