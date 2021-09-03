Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября обсудили ограничения по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока. Глава государства подчеркнул, что как такового запрета на эту деятельность нет и предложил поддерживать компании, которые готовы вкладываться в создание деревообрабатывающего производства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что потенциал, чтобы заготавливать лес на Дальнем Востоке — очень большой, и есть хорошие проекты, которые занимаются утилизацией низкосортной древесины, в том числе производством пеллет. При этом хромает логистика экспорта этих товаров: макрорегион большой, география сложная.

Владимир Путин напомнил, что полного запрета вывозить необработанный лес за пределы страны нет, но количество пропускных пунктов сокращено до двух.

«Государство пытается реализовать эту стратегию в течение многих лет, и все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы сдвинуть ту ситуацию с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов. В том числе по эффективной, существенной поддержке со стороны государства тех, кто хочет заниматься глубокой переработкой древесины. Всё-так у тех, кто собирается строить серьезные предприятия по переработке, проблем очень много, и это требует постоянного внимания со стороны правительства и региональных властей», — отметил Владимир Путин.

Он также согласился с тем, что проблемно экспортировать обработанный лес из-за конкуренции.

«Понятно, что никто с нашим товаром нас нигде не ждёт, кроме как с чисто сырьевым. Но нам нужно думать о другом, переработкой заниматься, и чем глубже, тем лучше, создавать рабочие места в стране, налоговую базу поднимать», — констатировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке пока нет возможности в полном объёме использовать низкосортную древесину. В связи с этим генеральный директор ООО УК «РФП Групп» Константин Лашкевич обратился с просьбой к руководству страны сделать переходный период перед введением полного запрета на экспорт необработанного леса.