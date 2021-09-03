Абакан, 3 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 119 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в региональном оперативном штабе.

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 18 182 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 264 человека. С нала пандемии, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», от COVID-19 излечились более 31 тысячи жителей региона.

Напомним, 2 сентября в Хакасии выявили 124 носителя коронавируса.