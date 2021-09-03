Чита, 3 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 462, причём 162 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 56 557 пациентов (+226 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1313 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 103 находятся в тяжёлом состоянии (-6 за сутки), 36 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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