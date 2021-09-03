Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. За статус первого на Дальнем Востоке города-миллионника вступят в соревнования Хабаровск и Владивосток. Кто раньше сможет насчитать в своей агломерации миллион жителей? В телеграм-каналах уже делают ставки.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, именно Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока. Об этом он неоднократно заявлял в соцсетях.

С другой стороны полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на полях VI Восточного экономического форума в столице Дальнего Востока, однозначно заявил, что строительство новых районов Владивостока начнётся уже в 2022 года.

«Жилье будет строить не только государство. Власти будут создавать прозрачные и выгодные условия для бизнеса», — сказал Трутнев.

Читайте также: ВЭФ-2021: между двумя крупными городами Приморья построят город Спутник

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР Надеждинская, которая находится в менее, чем в 30 км от Владивостока и в случае слияния спокойно может появится город-миллионник.