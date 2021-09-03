Оренбург, 3 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В школах Оренбургской области действует требование зонирования учеников. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 заявила вице-губернатор — заместитель председателя правительства региона по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова, сообщает пресс-служба главы Оренбуржья.

ИА REGNUM Школа

«Обязательным условием сейчас является зонирование учеников в школах», — подчеркнула Савинова. Она обратилась к главам муниципалитетов и педсообществу с требованием неукоснительно соблюдать зонирование по классам, по питанию, на переменах, указав, что только эти меры помогут избежать возможного роста заболеваемости, связанной с началом учебного года. Добавим, что новый учебный год в регионе начался в очном формате.

Напомним, в Оренбургский области с начала пандемии зарегистрировано 67 818 заражений коронавирусом. По данным оперштаба, медленно, но идет снижение суточного показателя выявляемых зараженных граждан. Так, на 5 августа за сутки фиксировали 354 новых заражения, на 2 сентября — 339.