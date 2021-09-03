Уфа, 3 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в нанесении ранений своей дочери в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что стражи порядка Мишкинского района получили информацию от 33-летней жительницы деревни Тынбаево о том, что она пришла с мужем к своему отцу в гости и во время застолья отец поранил ей руки.

По предварительной версии, во время распития спиртных напитков отец и дочь не смогли договориться о том, кто пойдет покупать очередную порцию спиртного. Следователи считают, что 64-летний подозреваемый разбил бутылку и осколком поранил обе руки дочери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.