Кемерово, 3 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая.

Коронавирус

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«Кемерово — 36, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 15, Прокопьевск — 15, Белово — 11, Анжеро-Судженск — десять, Юрга — восемь, Осинники — шесть, Калтан — пять, Мыски — пять, Киселевск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Таштагольский МР — четыре, Новокузнецкий МР — три, Промышленновский МО — два, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 182 человека выздоровели, пятеро скончались.

Всего в регионе выявлено 52 386 случаев заражения коронавирусом, 49 612 человек выздоровели, 1152 пациента скончались.