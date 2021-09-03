Уфа, 3 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в убийстве женщины в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

СУ СК РФ по Иркутской области Подозреваемый в убийстве девушки

Сообщается, что 30 августа стражи порядка Учалинского района получили информацию об обнаружении в погребе сгоревшего жилого дома в деревне Москово тела 55-летней женщины с ножевыми ранениями.

Специалисты оперативно восстановили картину произошедшего и задержали 40-летнего подозреваемого.

По версии следствия, ночью 21 августа мужчина с женщиной распивали спиртные напитки дома у потерпевшей. Следователи считают, что в какой-то момент они поссорились, подозреваемый нанес потерпевшей ранения, от которых последняя скончалась.

В материалах уголовного дела указано, что фигурант уголовного дела скрылся с места преступления, но через неделю вернулся на место преступления, спустил тело женщины в погреб ее дома и поджог строение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном. Следователи изъяли орудие убийства.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

«Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура взяла на контроль убийство школьницы в Башкирии.