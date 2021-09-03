Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР Надеждинская, которая находится в менее, чем в 30 км от Владивостока, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Новый город будет рассчитан на 300 тыс. жителей, площадь застройки — 925 га. В рамках проекта планируется построить 2,8 млн кв. метров жилья. Вместе с населением Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить миллион человек.

Стороны-участники реализации проекта для обеспечения развития комфортной городской среды рассмотрят возможность использования различных мер и механизмов государственной поддержки, таких как «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточная ипотека», льготные программы финансирования со стороны ВЭБ. РФ и другие.

Расположение Спутника привлекательное для застройки: 10 минут до аэропорта, 40 — до Владивостока, 15 минут — до Артема. На первоначальном этапе город будет рассчитан на численность до 50 тыс. жителей.

По словам председатель правительства Приморья Веры Щербины, главным плюсом реализации проекта станет снижение стоимости квадратного метра нового жилья. Здесь участвуют федеральные институты развития, ВЭБ, который разработает мастер-план. Это будет современный город с соответствующей средой, и правительство Приморья будет участвовать в этом проекте.

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Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту.