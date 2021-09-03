Оренбург, 3 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбурге 2 сентября состоялось торжественное открытие VI Международного молодежного форума «Евразия Global». Его площадки будут работать по 8 сентября в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru Открытие VI Международного молодёжного форума «Евразия Global»

За шесть лет форум объединил более 4 тыс. молодых людей со всего мира. В 2021 году участниками мероприятия являются 500 российских и иностранных лидеров молодежи из 78 стран мира. В формате онлайн с «Евразией Global» смогут познакомиться более 1500 человек со всей планеты. Общее число стран-участниц с учетом онлайна — 106. На форуме пройдут грантовые конкурсы от Федерального агентства по делам молодежи для российских граждан и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова для иностранной молодежи.

Выступая на церемонии открытия форума, губернатор Оренбуржья Денис Паслер отметил, что во второй раз Международный молодежный форум «Евразия Global» проходит под эгидой ЮНЕСКО. Для региона это большая честь и большая ответственность. Он также напомнил, что идею создания форума «Евразия Global» с первых дней поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Губернатор акцентировал внимание на том, что пандемия серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. В каждой стране действует множество ограничений.

Orenburg-gov.ru Выступление губернатора Дениса Паслера

«Однако мы все же здесь! Вместе собрались на Оренбургской земле и готовы активно работать над повесткой будущего. Этот диалог очень важен сейчас, когда перед всем миром стоит множество вызовов и общих проблем. У молодежи в этом плане особая роль. Мы стараемся осмыслить новые реалии и подобрать необходимые инструменты. Но жить и управлять миром в меняющихся условиях придется именно вам, — обратился Денис Паслер к молодежи. — Пандемия напомнила о хрупкости жизни человека и о ценности общения, о важности действовать сообща. Мы не хотим, чтобы проблемы будущего разъединили вас — молодых людей из разных стран мира. Наоборот, мы ждем, что вы научитесь вместе преодолевать все трудности. Этот год объявлен Организацией Объединенных Наций годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Время требует от нас выйти за рамки привычного и мыслить креативно, искать новые механизмы и форматы. Это касается всех сфер жизни, и экономики в том числе. Каждая из стран за прошедший год выработала свою модель жизни в новых условиях. Нам есть чем поделиться друг с другом и чему поучиться».

Открытие форума состоялось вечером 2 сентября в СКК «Оренбуржье». Свое обращение участникам мероприятия международного масштаба направил президент России Владимир Путин.

«На протяжении ряда лет ваш форум объединяет в Оренбурге талантливых, инициативных, энергичных юношей и девушек из многих стран и по праву считается одним из наиболее значимых событий в международном молодёжном календаре. В центре внимания участников встреч — обсуждение актуальных проблем современности, запуск совместных проектов в самых разных сферах деятельности, укрепление профессиональных связей и личных, человеческих контактов. И, конечно, приоритетное место в вашей повестке занимают вопросы продвижения ценностей русского языка и литературы, формирования в мире объективного, правдивого облика России как дружественного, открытого к партнёрству государства», — говорится в обращении президента.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов назвал молодежный форум «Евразия Global» ключевым международным форумом на территории Российской Федерации. «Если бы не пандемия, здесь было бы намного больше ребят — конкурс в этом году был три человека на одно место», — подчеркнул он перед началом церемонии открытия.

Абрамов заострил внимание на том, что два года назад именно на Международном молодежном форуме «Евразия Global» родилась идея создать молодежный форум соотечественников. В 2021 году идею воплотили в жизнь, форум впервые провели офлайн: ребята, живущие за рубежом, посетили Самару, Москву и Волгоград, обратились к истории и связи поколений.