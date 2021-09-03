Веллингтон, 3 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения вооружённого мужчины на посетителей супермаркета в Новой Зеландии. Об этом 3 сентября сообщает агентство RNZ.

Alexas_Fotos Стрельба

Инцидент произошёл в торговом центре LynnMall в Нью-Линн, в жилом пригороде Окленда. Вооружённый мужчина вошёл в супермаркет и ранил несколько человек. По предварительной информации, всего в результате нападения пострадали четыре человека. Двое из них в критическом состоянии были госпитализированы в городскую больницу Окленда, один был доставлен в больницу Миддлмор в состоянии средней тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. В настоящее время устанавливается личность нападавшего и обстоятельства инцидента. Территория супермаркета оцеплена полицией.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Новой Зеландии мужчины, сбежавшего из-под карантина.