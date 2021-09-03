Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Для дальневосточных авиаперевозчиков могут увеличить сумму налогового возврата за покупку топлива. Такое предложение, высказанное инвесторами на сессиях VI Восточного экономического форума, высказал 3 сентября советник президента государственной компании «Роснефть» Роман Троценко на встрече Владимира Путина в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас коэффициент возврата акциза за авиатопливо единый по стране и составляет 2,08. По словам Романа Троценко, этого недостаточно для авиаперевозчиков, работающих в ДФО, где стоимость топлива объективно выше. Он считает необходимым увеличить этот налоговый возврат до 3,34−6, в зависимости от способа доставки топлива.

«Это здравое предложение. Я понимаю, что это деньги, но тем не менее. Если хотим поддержать перевозки, то это существенная мера», — отметил Владимир Путин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обещал подготовить предложения.

«Я понимаю мотивацию здесь, но надо посмотреть баланс финансовой модели, насколько она устойчивая, и требует ли дополнительной поддержки», — сказал Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Владимир Путин дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям.