Челябинск, 3 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Челябинске местный аэропорт заплатит крупный штраф из-за дорогих телескопических трапов. Это следует из сообщения Уральской транспортной прокуратуры.

Chelyabinsk2020 Международный аэропорт Челябинск имени И.В.Курчатова — аэропорт федерального значения класса «Б» в городе Челябинске

Проверку в АО «Челябинское авиапредприятие» провела областная транспортная прокуратура. В частности, ведомство заинтересовала стоимость телетрапов. По информации транспортного прокурора областное управление ФАС признало незаконным установление монопольно высокой цены за использование этого приспособления. В результате авиапредприятие было признано виновным в злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке.

Организации теперь предстоит уплатить штраф в сумме 333 тыс. рублей. А за устранением выявленных нарушений установлен соответствующий контроль, добавили в прокуратуре.