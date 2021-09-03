Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов не поддержали предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке о введении инвестиционного кешбэка. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Как пояснил модератор сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить», губернатор Камчатки Владимир Солодов бизнес готов самостоятельно инвестировать в инфраструктуру, но при условии возврата части денег. Главу государства попросили вести инвестиционный кешбэк в размере 10% от стоимости проекта.

«У нас уже действует несколько инструментов и ими надо пользоваться. Надо сначала задействовать те институты, которые есть. Мы бы пока не предлагали задействовать этот механизм», — сказал Силуанов.

Владимир Путин согласился с министром финансов РФ и отложил рассмотрение вопроса об инвестиционном кешбэке на год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке о введении пятилетнего моратория на проведение проверок резидентов ТОР. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября.