Самара, 3 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Порядка 9,4 млрд рублей может получить Самарская область на дальнейшее развитие метрополитена. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина с главой региона Дмитрием Азаровым.

«В ходе совещания участники рассмотрели вопрос подготовки заявки для предоставления инфраструктурного бюджетного кредита в объеме около 9,4 млрд рублей на цели дальнейшего развития самарского метрополитена», — сообщает пресс-служба.

По результатам встречи Хуснуллин поручил провести дополнительное рабочее совещание с участием Минстроя РФ и других профильных ведомств для анализа и оценки необходимых условий для выделения средств.

«Конечно, незавершенное строительство метро надо заканчивать. Но для строительства новых станций необходимо ответить на ключевой вопрос — определить планируемый пассажиропоток», — заявил вице-премьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре планируют достроить станцию метро «Алабинская».