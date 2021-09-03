Екатеринбург, 3 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге авиакомпания «Уктус» погасила долг перед сотрудниками по зарплате на сумму больше 5,5 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

В ходе проверки, которую провела Свердловская транспортная прокуратура, выяснилось, что размер задолженности превысил 7,5 млн рублей. По факту невыплаты завели административное дело, а в суд были направлены иски о взыскании зарплаты.

Кроме того, руководству компании прокурор внёс представление. После этого долг в размере более 5,5 млн рублей был погашен.