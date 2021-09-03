Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. 2 сентября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар пригласил высокопоставленного дипломата Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана посетить Индию для обсуждения двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время телефонного разговора Джайшанкар поздравил Амира Абдоллахиана с назначением на пост министра иностранных дел Ирана.

Министр иностранных дел Индии заявил, что Ирану и Индии необходимо расширять двусторонние связи. Он упомянул о широком спектре областей, в которых обе страны работают вместе. Джайшанкар пригласил министра иностранных дел Ирана посетить Индию для дальнейших переговоров.

Высокопоставленный индийский дипломат также заявил, что Ирану и Индии необходимо продолжить консультации по Афганистану.

Амир Абдоллахиан поблагодарил своего индийского коллегу за приглашение и подчеркнул необходимость расширения ирано-индийских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Ирана также призвал ускорить реализацию проекта «Чабахар» и расширить торговлю с Индией.