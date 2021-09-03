Каа-Хемский район, Тыва, 3 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 17-летний подросток по обвинению в убийстве родственницы и покушении на убийство ещё двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло на чабанской стоянке в Каа-Хемском районе.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Ночью 13 апреля 2021 года обвиняемый распивал с родными спиртное. Во время гулянки произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и поочерёдно нанёс множественные удары потерпевшим. Однако последним удалось прогнать разбушевавшегося подростка.

«От полученных телесных повреждений одна из потерпевших, являющаяся тётей обвиняемого, скончалась на месте, двум другим — причинён тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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