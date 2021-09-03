Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. На полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами сессий президенту РФ Владимиру Путину предложили увеличить туристический кешбэк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм

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На встрече советник президента Роснефти Роман Троценко проанализировал железнодорожные и авиаперевозки и в числе нескольких инициатив, призванных улучшить развитие внутреннего туризма на Дальнем Востоке, предложил увеличить туристический кешбэк для дальневосточников с 20% до 40%.

Путин попросил все предложения оформить и в последствии их проработать:

«Над туристическим кешбэком надо подумать. Туристический бизнес важен для Дальнего Востока».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 3 сентября провёл встречу в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.