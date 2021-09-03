Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Выдающаяся лучница Захра Немати из Ирана отстояла свой титул в Токио как золотая победительница Лондона 2012 года и Рио 2016 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 сентября.

В женском одиночном разряде Немати победила итальянку Винченцу Петрилли со счетом 6:5 и завоевала золотую медаль. Бронзовая медаль досталась китаянке Чуньян Ву, которая одолела Доротею Поймениду из Греции со счетом 6:2 в поединке за третье место.

Это третья золотая медаль 36-летней Немати в истории Параолимпийских игр. Ранее она привезла домой золотые медали изогнутой формы W1/W2 на двух последних Параолимпийских играх в Рио и Лондоне, что делает ее одной из самых титулованных параспортсменок Ирана.

«Я так счастлива», — заявила иранская спортсменка после завоевания титула, также выразив благодарность своим тренерам. «Это был исторический момент. Я была единственной спортсменкой, которая несла флаг делегации как на Параолимпийских, так и на Олимпийских играх; и теперь мы снова вошли в историю, и я единственная спортсменка в истории стрельбы из лука, которая сделала хет-трик, завоевав сразу три золотые медали Параолимпийских игр», — заключила она.