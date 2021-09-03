Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Объём финансирования геологоразведочных работ в России в 2022—2024 годах составит 31,6 млрд рублей, сообщил 3 сентября журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Мы сделали доклад председателю правительства, нас поддержали. 31,6 млрд рублей будет выделено на три года», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Половина этих средств, по словам министра, будет направлена непосредственно на геологоразведку, остальная часть денег — на финансирование технического перевооружения «Росгеологии».

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум проходит с 2 по 4 сентября во Владивостоке. Ранее Александр Козлов сообщал, что в России до конца 2021 года завершится работа по ликвидации 14 крупных свалок и рекультивации девяти опасных объектов.