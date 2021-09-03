Тегеран, , 07:33 — REGNUM 2 сентября министр иностранных дел Сербии Никола Слакович в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом выразил заинтересованность страны в дальнейшем расширении связей с новым правительством Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Сербии заявил, что две обе страны будут и дальше расширять двусторонние отношения, которые на данный момент являются дружественными и сердечными.

Он также отметил, что Сербия заинтересована в проведении регулярных политических переговоров с высшими должностными лицами Ирана и проведении встреч на высшем уровне.

Слакович пригласил своего иранского коллегу принять участие в праздновании 60-летия первой конференции Движения неприсоединения.

Министр иностранных дел высоко оценил неизменную поддержку Ираном территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также его поддержку в международных организациях.