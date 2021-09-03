Оренбург, 3 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Готовность Оренбурга к отопительному сезону составляет 98%. В конце сентября-начале октября в городе начнутся пробные топки. Об этом проинформировала заместитель Главы Оренбурга по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева, сообщает пресс-служба мэрии.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Подготовка к зиме близится к завершению. Почти все многоквартирные дома прошли опрессовки. По их итогам есть ряд замечаний. Сейчас они устраняются.

Объекты соцкультбыта Оренбурга готовы на 99%. Некоторые из них, к примеру — ДК «Заря» в оренбургском селе Краснохолм, кукольный театр «Пьеро» — находятся на капитальном ремонте. Эти объекты находятся на особом контроле.

«Все работы по подготовке города к зиме будут окончательно завершены до начала отопительного сезона. Паспорта готовности будут получены. Пробные топки в Оренбурге пройдут в конце сентября — начале октября», — заявила Малышева.