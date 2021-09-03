Владивосток, 3 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом глава государства заявил на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума 3 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Модератор сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить», губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что участники дискуссии заметили позитивные сдвиги в деловом климате на Дальнем Востоке.

Тем не менее, участники сессии попросили закрепить и расширить до пяти лет мораторий на плановые проверки резидентов территорий опережающего развития. С таким предложением не согласился министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Бояться добросовестным налогоплательщикам нечего. Пятилетний срок достаточно большой», — сказал Силуанов.

Владимир Путин также отметил, что пятилетний мораторий на проведение плановых проверок резидентов ТОР довольно большой. Он подчеркнул, что государству необходимо контролировать как инвестор реализует заявленные планы и предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса через год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2021 во Владивостоке 2 сентября после доклада губернатора Магаданской области Сергея Носова о состоянии здравоохранения в ДФО согласился, что действующая модель финансирования здравоохранения действительно не справляется со своей задачей. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение ФАПов и поликлиник оставляет желать лучшего.