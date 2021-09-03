Тегеран, , 07:34 — REGNUM 2 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что у США отсутствует надлежащее понимание ближневосточного региона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре со своим немецким коллегой Хейко Маасом высокопоставленный дипломат Ирана призвал Германию завершить переговоры о поставке вакцины BioNTech в Исламскую Республику.

Он отметил, что американцы должны прийти к пониманию того, что они не должны говорить ни на каком другом языке, кроме языка уважения, вежливости и логики. «Иран в принципе поддерживает венские ядерные переговоры», — заявил дипломат, подчеркнув, что переговоры должны привести к практической отмене санкций и выполнению законных прав Ирана.

Он также посоветовал Европейской тройке изменить свое поведение и положить конец бездействию, когда дело доходит до выполнения обязательств по СВПД.

Хейко Маас, со своей стороны, выразил готовность своей страны принять все меры для поставок в Иран вакцин BioNTech.

Он также приветствовал Иран за содействие эвакуации граждан Германии из Афганистана, призвав к немедленному проведению венских переговоров о возобновлении ядерной сделки 2015 года.