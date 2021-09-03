Штат Калифорния, США, 3 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после тестового запуска в американском штате Калифорния. Об этом 3 сентября сказано в заявлении Firefly Aerospace в Twitter.

NASA Joel Kowsky Взрыв ракеты

Ракета-носитель Alpha стартовала с базы ВВС США «Ванденберг» в 18:59 2 сентября (05:59 мск 3 сентября). Это был первый испытательный полёт ракеты, которую компания представила как ракету-носитель, ориентированный на быстро растущий рынок небольших спутников. Ракета должна была доставить груз весом 93 кг на низкую околоземную орбиту.

Взрыв произошёл через 2,5 минуты после старта. В заявлении компании Firefly Aerospace поясняется, что во время работы первой ступени произошла внештатная ситуация, которая в итоге привела к потере аппарата. Отмечается, что при запуске были соблюдены все меры безопасности. Компания обещала предоставить все дополнительные детали ЧП после сбора и тщательного анализа всей необходимой информации.

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