Самара, 3 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Инвестиционная активность повышается в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Дмитрий Азаров в ходе совещания с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Анна Красноперова Инвестиции

«Инвестиции в основной капитал в первом квартале текущего года увеличились на 56, 3% и составили порядка 57 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Азарова.

В регионе активно развиваются инвестиционные площадки. Так, территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти» является лидером по числу резидентов.

Отмечается, что за три года в Самарской области открыли 44 новых производства и создали 30 тысяч новых рабочих мест.

«Яркой иллюстрацией роста инвестпривлекательности региона стал тот факт, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область за три года поднялась с 65 на восьмое место», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спад индекса выпуска товаров и услуг базовых видов экономической деятельности 2020 года был полностью компенсирован в первом полугодии текущего года в Самарской области.