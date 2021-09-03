Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. 2 сентября министр нефти Ирана Али Овджи и заместитель главы ближневосточного департамента Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) Либин Чжан провели переговоры на встрече по развитию сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Представители договорились впредь расширять плодотворное сотрудничество в области нефтедобычи с целью повышения доходов и снижения существующих издержек.

CNPC уже активно работает на юго-западном иранском месторождении Азадеган.

Как сообщается, Китай участвовал в разработке нефтяного месторождения Северный Азадеган, первая фаза которого была введена в эксплуатацию пять лет назад в 2016 году. Совместное нефтяное месторождение Азадеган площадью 1500 квадратных километров расположено недалеко от ирано-иракской границы.