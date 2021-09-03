Красноярск, 3 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил о том, что в регионе снижается заболеваемость COVID-19.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Оценивая эпидситуацию по итогам лета, проанализировал заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае за последние два месяца. Отчётливо видна однозначная тенденция к снижению количества ежедневно выявляемых случаев уже на протяжении месяца», — пишет Горяев 3 сентября в своём Telegram-канале.

По его словам, «радует динамика последних дней». За последние сутки в крае зафиксировано 404 случая заражения коронавирусом: «Такое количество не регистрировалось с первой декады июля».

Однако Горяев отмечает, что 404 случая — это всё ещё очень много, особенно «накануне традиционного осеннего сезона подъёма заболеваемости ОРВИ». Поэтому ситуация с распространением SARS-CoV-2 в регионе остаётся напряжённой.

Для дальнейшего снижения уровня заболеваемости и стабилизации ситуации Дмитрий Горяев призвал вакцинироваться и соблюдать «известные правила по профилактике COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 сентября в Красноярском крае выявлено 105 907 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 194 человека, скончались 5196 ковид-пациентов.