Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. 2 сентября Исламская Республика Иран, как одна из самофинансирующихся стран-участниц программы COVAX, получила третью партию вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Груз представляет собой третью поставку вакцин COVAX в страну. Сообщается, что остальные партии одобренных вакцин против COVID-19 будут доставлены в ближайшее время в сотрудничестве с министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран через канал закупок ЮНИСЕФ.

Вакцины AstraZeneca приземлились в международном аэропорту Имама Хомейни и были приняты представителями министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран в присутствии технических групп ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Фонд COVAX — это партнерская группа, возглавляемая Коалицией инноваций в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Альянсом по вакцинам и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также ключевым партнером по доставке Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).