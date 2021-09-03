Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В пригороде Улан-Удэ, по данным на вечер 2 сентября, подтоплено 11 жилых домов — вода поднялась выше уровня пола. В них проживают 50 человек, в том числе 22 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Селенга в Улан-Удэ

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Большинство жителей размещены у родственников, два человека от эвакуации отказались.

«Всего на территории Улан-Удэ подтоплено 118 приусадебных участков — 109 в Советском и 9 участков в Октябрьском», — добавили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

Как отмечается, Селенга выше по течению пошла на спад, однако в районе столицы Бурятии обстановка остаётся сложной. Как сообщало ИА REGNUM, в городе подготовлено 17 пунктов временного размещения людей на случай ухудшения ситуации.

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