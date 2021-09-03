Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. 2 сентября генеральный консул Исламской Республики Иран в пакистанском городе Кветта и специальный помощник премьер-министра Пакистана подтвердили свою приверженность развитию двусторонних торговых и культурных отношений, в частности между двумя соседними провинциями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Дарвишванд встретился и провёл переговоры с Шахзейном Бугти, специальным помощником премьер-министра Пакистана по примирению, в генеральном консульстве Ирана в Кветте, столице провинции Белуджистан.

В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, включая развитие ирано-пакистанских торговых и культурных отношений.

Бугти призвал к развитию отношений с Исламской Республикой Иран, а также к облегчению двусторонней торговли, особенно на границах.

Он также пообещал, что приложит все усилия для укрепления ирано-пакистанских отношений, особенно в области расширения торговых, экономических и культурных связей между Систаном и Белуджистаном на юго-востоке Ирана и провинцией Белуджистан на юго-западе Пакистана.