Тегеран, 3 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 2 сентября командующий иранской полицией заявил, что все границы Ирана находятся в полной безопасности, отметив, что транзит товаров и пассажиров через границы осуществляется регулярно. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Хоссейн Аштари сделал этот комментарий во время посещения пограничных районов между Ираном и Азербайджанской Республикой в иранском поселке Намин, подчеркнув: «Мы не сталкиваемся с проблемами на северных границах страны, особенно с Азербайджаном, и сейчас движение между двумя странами осуществляется в условиях полной безопасности».

Касаясь недавних событий в Афганистане, он отметил, что по сравнению с прошлым движение на восточных границах страны увеличилось.

«Мы надеемся, что после стабилизации обстановки граждане этой страны смогут вернуться на родину, а статус приграничных районов вернется в нормальное русло», — заявил бригадный генерал.

Между тем он заявил, что Иран не сталкивается с какими-либо проблемами вдоль своих восточных границ, отметив, что ситуация в этих регионах находится под полным контролем и наблюдением.