Шарлыкский район, Оренбургская область, 3 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В селе Ратчино Оренбургской области пожар полностью ликвидирован вечером 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар в селе Ратчино

На борьбу с огнем ушло десять часов. Напомним, возгорание возникло утром на окраине населенного пункта. Впоследствии пламя перекинулось на подворья. Эвакуация населения не потребовалась. Пострадавших среди людей нет.

Пожар нанес ущерб, уничтожив дома. Ранее сообщалось о разрушении девяти домов — три жилых и шесть заброшенных, а также 20 надворных построек. Площадь пожара уточняется. В качестве предварительной причины назван обрыв электропровода, отчего загорелась сухая растительность.

К тушению привлекались 77 человек и 22 единицы техники.