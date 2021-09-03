Самара, 3 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Спад индекса выпуска товаров и услуг базовых видов экономической деятельности 2020 года был полностью компенсирован в первом полугодии текущего года в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на совещании с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

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«По социально-экономическому развитию у нас фактически идет сейчас восстановление показателей, которые несколько были ухудшены в прошлом году. Улучшается экономическая ситуация, заметна нарастающая позитивная динамика по целому ряду показателей», — заявил Азаров.

Он также отметил, что в Самарской области индекс выпуска товаров и услуг базовых видов экономической деятельности в первом квартале составил 100,8% к соответствующему периоду 2020 года. При этом во втором квартале 2021 года этот показатель уже составил 118, 5%.

«При этом в первом полугодии был полностью компенсирован спад 2020 года по этому показателю», — подчеркнул глава региона, отметив, что в промышленности также фиксируется положительная динамика.

Так, индекс промышленного производства за семь месяцев текущего года составил 107,1%, включая обрабатывающие производства (111,5%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что объем строительных работ за шесть месяцев 2021 года в Самарской области увеличился на 45,6% и составил 80,8 млрд рублей.