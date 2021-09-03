Дамаск, 3 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Ракетно-минометный огонь по нескольким позициям бандформирований нанесла армия Сирии в ответ на обстрелы боевиками военного лагеря в Джурине на северо-западе сирийской провинции Хама. Об этом 2 сентября сообщил портал Al-Masdar.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Атаке военных подверглись командные пункты, укрытия и склады с оружием, находящиеся в населенных пунктах Кфар-Сандиан, Сермания и Дувейр-Акрада. Отмечается, что боевики понесли потери в живой силе и технике. Точное число ликвидированных террористов не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли из реактивных установок (РСЗО) долину Эль-Габ в провинции Хама. В результате нападения погиб ребенок и девять человек пострадали.