Киев, , 06:55 — REGNUM Киевские власти рассчитывают заключить контракты на доставку газа европейским компаниям, чтобы обеспечить себе «самые лучшие гарантии» сохранения транзита по территории Украины. Об этом 2 сентября сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «1+1».

Юрий Витренко Галя Вахтіна

"Мы сейчас ждем обещанные так называемые консультации на техническом уровне», — сказал он, ссылаясь на будущие переговоры, которые «должны организовать немцы».

«И на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно», — объяснил Витренко.

Он добавил, что когда такие контракты будут заключены, Киев получит законные основания обращаться в европейские суды с требованием их соблюдения.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что киевские власти более семи месяцев назад направили запрос в Еврокомиссию с требованием компенсировать потери, возникающие на Украине из-за перераспределения на рынках газа и электроэнергии, и до сих пор ждут ответа.

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