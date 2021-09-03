Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке ВЭФ-2021 во Владивостоке 2 сентября после доклада губернатора Магаданской области Сергея Носова о состоянии здравоохранения в ДФО согласился, что действующая модель финансирования здравоохранения действительно не справляется со своей задачей. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение ФАПов и поликлиник оставляет желать лучшего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Сергей Носов

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«Человеку, который столкнулся с какой-то проблемой, с болезнью, не важны какие-то нормативы и бюрократические документы, хоть и правильно сформулированные и хорошо написанные. Ему нужна поликлиника, больница, медцентр, даже скромный ФАП, но такой, где ему могут реально помочь, где есть врачи и оборудование. Здесь необходим особый подход», — сказал Владимир Путин.

Глава государства поручил создать подкомиссию Госсовета по вопросам здравоохранения на Дальнем Востоке. Возглавить комиссию Путин предложил Носову.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов обратился с просьбой к Владимиру Путину: поручить сформировать рабочую группы для рассмотрения предложений на предстоящем в сентябре Госсовете. Кроме того, попросил дать поручение рассмотреть возможность помощи в погашении кредиторской задолженности здравоохранения.