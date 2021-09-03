Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября провёл встречу в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

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Путин обратился к участникам с предложением предоставить максимальную информацию о проделанной в первый день форума работе.

«Нужна ваша помощь, что вам здесь интересно, что успели сделать, сооретируйте». — сказал глава государства.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев передал слово губернаторам регионов. Первым выступил глава Камчатки Владимир Солодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября представил проект модернизации морского порта Корсакова. На его базе планируется строительство крупного современного рыбного порта, что позволит вернуть российский бизнес на отечественный рынок.