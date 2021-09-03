Самара, 3 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Более амбициозные планы по строительству жилья попросил ставить руководство Самарской области вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с главой региона. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Строительство жилья

В Самарской области объем строительных работ за шесть месяцев 2021 года увеличился на 45,6% и составил 80,8 млрд рублей. За это время в области было введено 997,2 тысячи кв. метров жилья.

«Прошу пересмотреть планы по вводу жилья. Я хорошо знаю потенциал Самарской области. У вас есть всё для увеличения объемов жилищного строительства — надо просто организовывать работу», — заявил Хуснуллин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 3580 обманутых дольщиков ожидают удовлетворения своих прав и получения квартир в Самарской области.