Токио, 3 сентября 2021, 06:41 — REGNUM Решение отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии принял японский премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, 3 сентября передает телеканал NHK.
Журналисты отмечают, что этим шагом глава правительства фактически отказывается от своего текущего поста. Выборы главы ЛДП должны пройти 29 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Ёсихидэ Суга заявил, что не будет досрочно распускать нижнюю палату парламента Японии, поскольку это невозможно в условиях тяжелейшей ситуации с распространением коронавируса в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Японии исключил досрочный роспуск парламента