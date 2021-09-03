Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике достигло 1781.

В настоящее время в стационарах лечатся 346 пациентов с коронавирусом. В реанимации находится 42 тяжёлых больных, из которых 25 подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 1059 человек лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 коек: занято — 346, свободно — 97 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,1%», — отметили в оперштабе.